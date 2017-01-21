Парламент Турции окончательно утвердил поправки о президентской форме правления

Парламент Турции в окончательном чтении утвердил поправки в Конституцию, предполагающую переход от парламентской к президентской форме правления. 18 поправок поддержали 339 депутатов из 550, сообщает Hurriyet. Для принятия законопроекта необходимый минимум голосов - 330. Теперь весь пакет конституционных поправок будет вынесен на референдум, который, вероятно, состоится в начале апреля. Для изменения Конституции необходима поддержка 51% населения.

В первом чтении депутаты голосовали за каждую поправку по отдельности, все они были приняты большинством в более чем 340 голосов. До этого внесенный законопроект обсуждался на дебатах в течение трех недель.

Оппозиционная Республиканская народная партия уже призвала население «сорвать игру» властей и отменить через голосование «ошибку, которую допустил парламент», как выразился ее лидер Кемаль Килидждароглу.

Изменение Конституции позволит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сохранить этот пост до 2029 г. и расширит его полномочия, сообщает Reuters. Президент сможет вводить чрезвычайное положение, распускать парламент, назначать министров и выпускать указы. Сам Эрдоган говорит, что реформа позволит стабилизировать обстановку в стране. «Сейчас приоткрылась дверь на новую страницу истории Турции, если народ скажет на референдуме "да", эта дверь распахнется настежь», - прокомментировал голосование министр юстиции Бекир Боздаг.