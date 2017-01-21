Минобороны сообщило об ударе дальних бомбардировщиков по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с территории России и нанесли групповой авиаудар по объектам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Целью бомбардировки были базовые лагеря террористов, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы. Данные контроля подтвердили успешное поражение целей, отчитались военные.

Бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома «Хмеймим».

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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