Движение на Кольцевой линии метро в Москве сбилось из-за инцидента с пассажиром

В Москве на Кольцевой линии метро поезда ходили с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Это в Twitter сообщила пресс-служба предприятия. Сообщение о сбое в движении появилось в 15.49 мск, в 16.03 подземка сообщила, что движение восстановлено, в 16.12 - что оно вернулось в график.

Проблемы были на пути, по которому поезда ходят против часовой стрелки.

Пассажир упал на рельсы на одной из станций, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.