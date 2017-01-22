СБУ предотвратила покушение на депутата Рады Антона Геращенко – МИД Украины

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил информацию, что «государственный деятель», на которого готовилось покушение, это народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»).

«Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко», - написал Шкиряк на своей странице в Facebook в воскресенье, 22 января.

Он также отметил, что главные мотивы покушения - «деятельность сайта «Миротворец» и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона».

СБУ в пятницу сообщала, что предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным спецслужбы, «убийство планировалось из России». По информации источников интернет-издания «Цензор.НЕТ», исполнить их планы «вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма и получили досрочное освобождение». По их словам, один из исполнителей покушения «ранее трижды судим по уголовным статьям».