В интернете появилась запись разговора депутата Рады о госперевороте

В пятницу, 6 января, в интернете появилась запись телефонного разговора народного депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского (фракция «Народный фронт») с бывшим главой партии УКРОП Геннадием Корбаном.

Украинское издание «Страна» приводит расшифровку записи, речь на которой идет о госперевороте на Украине. По данным издания, разговор состоялся в марте 2015 г.

В ходе разговора один из собеседников (предположительно Пашинский) говорит о захвате власти в стране. «Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала», – говорит он.

Тот же голос говорит, что необходимо расстрелять ближайшее окружение Петра Порошенко, которое «даже воровать не умеет». Другой собеседник (предположительно Корбан) просит первого не говорить о таких вещах по телефону.

По данным издания, в ближайшее время будут обнародованы и другие разговоры Пашинского на эту же тему. Первая запись появилась на странице бывшего замглавы администрации президента Андрея Портнова в Facebook.