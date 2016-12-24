Савченко назвала действующие власти Украины преступными

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что нынешняя власть на Украине не менее преступна, чем предыдущая.

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» – сказала Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

По ее мнению, сейчас нет государственной позиции. «Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в конституции записано, что народ – это власть. И делегировать кому-то свои полномочия ничего, потому что делегаты оказываются недостойными», – отметила Савченко.

Ранее сегодня другой депутат Верховной рады Александр Онищенко обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции.