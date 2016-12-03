Савченко обвинила Путина в желании «дойти до Великобритании»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире канадского телеканала CBC заявила, что с Москвой нельзя дружить, потому что амбиции президента России Владимира Путина не ограничиваются Восточной Украиной.

Савченко добавила, что, если Путина не остановить, произойдет «полномасштабное вторжение России», Москва «дойдет до Великобритании».

При этом Савченко отметила, что «готова служить своей стране в любом качестве – солдата, политика или президента, если народ этого захочет», но хочет быть не главой государства, а пилотом истребителя.