Надежда Савченко рассказала о своей поездке в Россию

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко после поездки в Москву заявила, что «вернулась из ада».

«Я вернулась из ада живой, еще раз. Важнейшим событием моей поездки для меня стала встреча и беседа в суде с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, хоть и по видеосвязи», – написала Савченко в Facebook.

Напомним, 26 октября Савченко присутствовала на заседании Верховного суда России по делу украинских националистов Станислава Клыха и Николая Карпюка, а затем прогулялась по Красной площади.

Перед вылетом в Россию Савченко записала видеообращение, в котором заявила, что ее поездка может быть расценена «как политическое самоубийство».