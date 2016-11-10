Савченко попросила Трампа усилить санкции против России

Народный депутат Украины Надежда Савченко написала открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой усилить санкции в отношении России. Письмо с этой просьбой она опубликовала на своей странице в Facebook вечером в среду, 9 ноября.

«Обращаюсь к Вам с просьбой по сохранению и даже усилению санкций против страны-агрессора – Российской Федерации, потому что эта страна понимает только силу и решительность, которыми Вы лично и Ваша страна обладаете», – указала Савченко в своем обращении.

Савченко также попросила республиканца «усилить международную, техническую и военную поддержку Украины» и «более решительных действий американских политиков по освобождению украинских заложников в России».

«Буду очень благодарна за Ваш ответ, в котором, возможно, Вы дадите разъяснения украинскому народу и всему миру о шагах будущей администрации президента США по изложенным выше вопросам», – подчеркнула Савченко.

9 ноября с победой на выборах Трампа также поздравил президент Украины Петр Порошенко. Он сообщил, что надеется на продолжение поддержки США в двух ключевых сферах – борьбе украинцев против российской агрессии и реализации масштабных реформ в стране.

Ранее сам Трамп предлагал ограничить вмешательство США в дела других стран. В частности, комментируя конфликт на Украине, республиканец утверждал, что «эта проблема затрагивает Европу гораздо больше, чем нас», и что именно европейские страны должны ее решать в первую очередь, отмечает «РИА Новости».

Выборы президента США состоялись в минувший вторник, 8 ноября, напоминает «Интерфакс». Трамп опередил своего соперника от демократической партии, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Он набрал 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Клинтон удалось получить 232 голоса.

Процедура голосования выборщиков, которые формально избирают президента, назначена на 19 декабря. 6 января следующего года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация президента намечена на 20 января, до этого времени президентом остается Барак Обама.