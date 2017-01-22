Мэй отказалась отвечать на вопрос об осведомленности о провале запуска ракеты

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала прямо отвечать на вопрос, было ли ей известно о провальном запуске баллистической ракеты Trident II D5, о котором ранее в воскресенье, 22 января, сообщила газета The Sunday Times.

Как пишет The Guardian, вопрос о ракете был задан премьеру во время передачи на канале BBC. Ведущий телепередачи неоднократно спросил Мэй, было ли ей известно о провальном запуске, когда примерно в эти сроки она выступала на дебатах в парламенте по поводу ядерной программы Великобритании, напоминает «Интерфакс».

«Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем», - заявила Мэй, уклонившись от прямого ответа на вопрос журналиста.

По данным The Sunday Times, правительство Великобритании скрыло факт неудачного пуска ракеты. По информации издания, которое ссылается на источник в Военно-морской службе (ВМС) Великобритании, запуск был произведен с английской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне 2016 г. Предположительно, ракета, выпущенная с подводной лодки Vengeance, скорее всего, сбилась с курса и полетела в сторону побережья США.

Как подчеркивает газета, в связи с тем что пуск был неудачным, этот инцидент был скрыт британским правительством, поскольку факт провала мог нанести ущерб авторитету ядерного сдерживания королевства. При этом, судя по срокам, ЧП произошло еще во время пребывания на посту премьера Дэвида Кэмерона. Однако, указывают СМИ, Тереза Мэй вступила в должность спустя короткое время после происшествия, но ни разу так и не высказалась публично о нем.