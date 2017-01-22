WikiLeaks попросил прислать ему налоговую декларацию Трампа

Организация WikiLeaks в воскресенье обратилась к своим подписчикам в Twitter, призвав их поделиться налоговой декларацией президента США Дональда Трампа, если у кого-то из них есть доступ к документу.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали», - говорится в посте.

Между тем петиция о публикации документа, размещенная на сайте We the People, набрала уже больше 200 000 подписей при том, что для рассмотрения в Белом доме достаточно 100 000. «Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть прозрачны для американского народа, включая любые документы, которые могут выявить иностранное влияние и экономическую заинтересованность», - говорится в ней.

Трамп отказался обнародовать информацию об уплаченных налогах еще в ходе предвыборной кампании, нарушив тем самым многолетнюю традицию. Он объяснил это тем, что Налоговая служба США проводит аудит его доходов. Этот дало возможность сопернице Трампа Хиллари Клинтон обвинять его в уклонении от уплаты налогов. «Это потому, что я умный человек», - отвечал на этот выпад Трамп в интервью The Los Angeles Times.