Песков: Разговор Путина с Трампом согласует МИД

В администрации президента (АП) надеются, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа удастся согласовать и провести в ближайшее время.

«Информации о встрече [Путина и Трампа] пока нет, – сказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Телефонный звонок согласовывается. Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но мы ожидаем, что в ближайшее время дата такого возможного телефонного звонка будет согласована».

Он сообщил, что контакты с администрацией Трампа ведутся по линии МИДа, а не АП. «По линии МИДа», – сказал Песков. «Каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может, тем более сейчас, после вступления в должность президента США, разумеется, это все идет по линии внешнеполитических ведомств», – отметил он.