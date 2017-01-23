Выход Мизулиной из «Справедливой России» прокомментировали эсеры и единороссы

Выход сенатора Елены Мизулиной из «Справедливой России» стал неожиданностью для ее товарищей по партии. «Очень неожиданно», - сказал «РИА Новости» зампред думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Я пока в регионе и только узнал от вас, поэтому, извините, вряд ли могу что-то сейчас прокомментировать. Для меня самого это явилось сейчас новостью», - сказал агентству другой зампред фракции - Александр Бурков.

В пресс-службе «Справедливой России» «Дождю» сообщили, что готовят официальный комментарий по поводу выхода Мизулиной из партии. Пресс-секретарь Мизулиной сказала, что та пока не комментирует этот вопрос. Мизулина утром в понедельник объявила о выходе из партии, не назвав причин.

Это решение депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин назвал ожидаемым, хотя он и не знал о таких ее планах. Он считает, что взгляды Мизулиной расходятся с линией партии. «Самое главное, что "Справедливая Россия" удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения очевидно более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться», - сказал он «Интерфаксу». «Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в "Единую Россию"», - добавил Шеин.

Мизулина не просила принять ее в «Единую Россию» и члены партии не приглашали ее присоединиться, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «Если вдруг такое обращение поступит, партия открыта и прозрачна, мы, безусловно, будем рассматривать и обсуждать», - цитирует его ТАСС.