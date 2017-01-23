Идея Мединского об истории российского кино в школах поддержана Минобразования

Минобрнауки поддерживает предложение министра культуры России Владимира Мединского о введении в школах преподавания истории российского кино. Об этом заявила министр Ольга Васильева. «Я поддерживаю все, что развивает человека», - сказала Васильева, уточнив, что историю кино можно было бы изучать в рамках курса истории. «Если вы посмотрите, у нас в рамках истории уже есть много вопросов по культуре», - указала министр.

По ее словам, опыт преподавания истории кино в школах уже есть. «Ранее, когда читался курс советской культуры, курс кино читался всегда. Не в полном объеме, но все лучшие фильмы, которые были сняты в те десятилетия, про них советские школьники знали», - подчеркнула Васильева.

На съезде «Единой России» 21 января глава Минкультуры Владимир Мединский обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением ввести в школах изучение истории кино. «Надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу по популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, историей... Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в нашей школе», - отметил Мединский, выступая на съезде.

Сегодня Мединский заявил, что в прошлом году российские фильмы собрали в прокате рекордные 8,6 млрд руб. при доле в прокате 18,5%. По его словам, в ближайшие два года в России могут открыться порядка тысячи новых кинотеатров.