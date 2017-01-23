Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по Сирии

Сегодня, 23 января 2017 г., шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с территории России нанесли удар по позициям боевиков в сирийском Деир эз-Зоре, сообщила пресс-служба Минобороны России. «Совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, бомбардировщики нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков [запрещенной в России] ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Деир эз-Зор», - говорится в сообщении.

Подтверждено поражение всех назначенных целей, прикрытие российских бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома «Хмеймим» в Сирии. «Все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», - сообщила пресс-служба Минобороны.