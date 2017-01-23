В Новосибирске аварийно сел Boeing, летевший из Таиланда в Самару

Пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Самару, аварийно сел в Новосибирске из-за частичного разрушения стойки шасси, передает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Самолет совершил аварийную посадку из-за разрушения пневматики левой стойки шасси.

На борту были 116 пассажиров и семь членов экипажа.

В авиакомпании Azur Air сообщили, что посадка в новосибирском аэропорту «Толмачево» была запланирована для дозаправки. Из-за технической неисправности за пассажирами вылетел резервный борт.