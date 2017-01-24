Верховный суд Великобритании не разрешил проводить Brexit без одобрения парламента

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза (Brexit), без одобрения парламента. Об этом сообщает Bloomberg News.

Таким образом, суд поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, на которое правительство подавало апелляцию.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума. Ранее сообщалось, что в случае если Верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.

17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания останется близким союзником и другом ЕС, но нет смысла оставаться «наполовину в союзе и наполовину вне». Таким образом, Мэй положила конец спекуляциям, что Лондон может выбрать мягкий вариант выхода из ЕС. Великобритания покинет рынок ЕС, заверила она. Вместо единого рынка Великобритания предложит ЕС новое соглашение о свободной торговле и не станет использовать модели соглашений других стран с ЕС.