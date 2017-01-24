Против Трампа подан иск за нарушение конституции США

Организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW) подала иск против президента Дональда Трампа, утверждая, что он нарушает конституцию США, сохраняя долю в компаниях, которые принимают платежи от правительств других стран. Одно из положений конституции запрещает американским госслужащим получать «любые подарки, гонорары, должности, собственность любого рода» от зарубежных государств и их руководителей.

Трамп и его юристы объявили о планах перевести его активы в траст и передать управление Trump Organization двум его сыновьям. CREW и представляющие организацию в суде юристы по конституционному праву и эксперты по этике утверждают, что это не решает возникающего конфликта интересов, пишет The Wall Street Journal. В иске, который в понедельник был подан в окружной суд Манхэттена, они просят судью запретить Трампу принимать платежи от зарубежных госкомпаний, иностранных дипломатов, останавливающихся в его отелях, зарубежных СМИ, транслирующих его телешоу «Стажер» (The Apprentice) и основанные на нем аналоги, а также другие операции с участием иностранных официальных лиц. «Мы просто не знаем о масштабах его связей с зарубежными правительствами», – заявил представляющий CREW Ричард Пэйнтер, эксперт по этике в администрации Джорджа Буша-младшего.

«Абсолютно беспочвенный», – высказался Трамп об иске.