У Трампа могут возникнуть проблемы из-за зарубежных сделок

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в среду заявил, что его компанией Trump Organization будут управлять его сыновья и она не будет заключать новых сделок. Но некоторые из уже заключенных мешают ему провести черту между президентством и его международным бизнесом.

Трамп отметил на пресс-конференции, что отказался от сделок с недвижимостью в Дубае на $2 млрд из этических соображений. Дубайский инвестор Хуссейн Саджвани подтвердил, что делал эти предложения и они были отвергнуты. Но его компания и Trump Organization по-прежнему строят два гольф-клуба в Дубае, один из которых должен открыться в феврале. При этом Саджвани — один из нескольких азиатских и ближневосточных партнеров, у которых были проблемы с законом в связи с коррупцией, мошенничеством на фондом рынке или уклонением от налогов. Их проблемы по-видимому не имеют отношения к Трампу или его компаниям, но в будущем могут мешать отношениям администрации Трампа с этими странами.

Бизнесом Трампа будут управлять его сыновья и менеджеры Trump Organization, и он обещал не принимать участия в деятельности компании. Многие эксперты призывали Трампа продать свои активы или поместить их в слепой траст под наблюдением управления по этике правительства США, но он отказался это делать, тем более закон его не обязывает. «Заявление, что новых сделок не будет, не решает проблем со всеми существующими соглашениями и бизнесом», - говорит директор этого управления Уолтер Шауб.

Мэттью Сандерсон, бывший советником Джона Маккейна, Рэнда Пола и Рика Перри во время их президентских кампаний, выразил беспокойство, что план Трампа по-видимому не будет препятствовать его деловым партнерам контактировать с ним или другими членами администрации президента. По его словам, есть опасения, что эти люди станут «теневым госдепартаментом». «Кто знает, что говорят эти люди за границей? Они могут держаться в стороне и при этом иметь доступ к Трампу или говорить от его имени, поскольку сотрудничают с ним. Эти люди представляют огромный риск», - утверждает Сандерсон.

В последние годы Trump Organization, ведомая в основном его взрослыми детьми, активно вела себя за границей. Последние 10 сделок, объявленные ею, касаются зарубежной недвижимости и включают иностранных девелоперов (см. врез). Компания утверждает, что проверяет своих партнеров и после выборов отменила лицензионные соглашения в Бразилии, Азербайджане и Грузии из-за коррупционных расследований в отношении ее партнеров и сообщений СМИ об их преступлениях. Но менеджеры компании говорят, что не намерены или не могут отменить некоторые другие соглашения в Азии и других регионах.

Trump Organization не ответила на запросы о комментариях о нынешних партнерах.

В Индонезии у компании два проекта по строительству отелей и площадок для гольфа. Ее местный партнер Хари Таносудибьо в прошлом году отправил текстовое сообщение прокурору, расследующему налоговое мошенничество, рассказал представитель прокуратуры. В сообщении говорилось, что «власть не будет вечной». Также Таносудибьо недавно основал политическую партию и заявил, что занялся политикой в том числе для того, чтобы «уничтожить» представителей правоохранительных органов, превышающих свои полномочия. Таносудибьо сказал полиции, что его сообщение не было угрозой. Представитель полиции сообщил, что власти продолжают расследование, а представитель Таносудибьо назвал обвинения в налоговом мошенничестве безосновательными.

Последние сделки с недвижимостью Trump Organization 1. Июнь 2013 г., отель и кондоминиум в Ванкувере. Девелопер: Holborn Group 2. Сентябрь 2013 г., кондоминиум в Мумбае. Девелопер: Lodha Group 3. Январь 2014 г., отель в Рио-де-Жанейро. Девелопер: LSH Barra 4. Февраль 2014 г., гольф-клуб в Дунбеге (Ирландия). Приобретен Трампом 5. Июнь 2014 г., гольф-клуб в Тернберри (Шотладия). Приобретен Трампом 6. Ноябрь 2014 г., отель в Баку. Девелопер: Garant Holding 7. Август 2015 г., отель на Бали (Индонезия). Девелопер: PT Global Mediacom 8. Сентябрь 2015 г., курорт в Западной Яве (Индонезия). Девелопер: PT Global Mediacom 9. Сентябрь 2015 г., гольф-клуб в Дубае. Девелопер: Damac Properties 10. Апрель 2016 г., офисная башня в Гургаоне (Индия). Девелопер: IREO

Кроме того, Таносудибьо, планирующий присутствовать на инаугурации Трампа, в сентябре 2015 г. договорился о встрече спикера парламента Индонезии Сетиа Нованто с Трампом в Нью-Йорке. Последний затем назвал Сетиа «одним из самых влиятельных и великих людей». Спустя несколько месяцев Сетиа ушел в отставку после появления аудиозаписи, на которой он предположительно просит взятки у индонезийского подразделения Freeport-McMoRan для продления контракта на добычу меди. Сетиа отрицал свою вину и говорил, что просто шутил. Freeport не давала комментариев.

В Малайзии другой партнер Трампа – бизнесмен Тони Тиа – в 2002 г. был признан виновным в предоставлении ложной информации о котировках акций на местной фондовой бирже. Тиа является исполнительным председателем совета директоров TA Enterprise, которой принадлежит контрольный пакет акций конгломерата TA Global. Скоро конгломерат должен открыть в Ванкувере отель под брендом Трампа. До выборов главный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен отрицал любые опасения по поводу Тиа.

В Египте в 2011 г. суд приговорил Саджвани к пяти годам тюрьмы и штрафу по обвинениям в коррупции. Его дубайская фирма Damac Properties при предыдущем режиме (свергнутого президента Хосни Мубарака) приобрела участок земли по слишком низкой цене. Но затем суд отменил приговор Саджвани. В интервью в прошлом году Гартен говорил, что он не в курсе дела Саджвани и не считает это конфликтом интересов.

Перевел Алексей Невельский