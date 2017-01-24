Авианосная группа ВМФ России вошла в Ла-Манш под наблюдением НАТО

Корабли авианосной ударной группы Северного флота, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземноморье, во вторник, 24 января, вошли в пролив Ла-Манш. Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы (АИС) о дислокации входящих в ее состав вспомогательных судов.

Авианосная группа идет под плотным наблюдением кораблей НАТО. Среди них - фрегат ВМФ Великобритании «Сент-Олбанс», фрегат ВМФ Норвегии «Руаль Амундсен», а также вспомогательный корабль ВМФ Германии.

По сообщению ВМС Португалии, которые отслеживали передвижение российских кораблей в Атлантике, в состав российской авианосной ударной группы входят авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», эсминец «Александр Шабалин», танкер «Лена», судно снабжения «Сергей Осипов» и буксир «Николай Чикер».

Российская корабельная авианосная группа, как ожидается, придет на базу примерно через две недели. «Корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля», - сообщил «Интерфаксу» во вторник источник во властных структурах Североморска.