Трамп может ввести временный запрет на въезд беженцев в США

Временный запрет на въезд в США, а также приостановление действующих виз гражданам Сирии, а также Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена может быть введен указами американского президента Дональда Трампа, которые, по информации Reuters, готовятся к подписанию на этой неделе.

Сам Трамп в своем микроблоге в Twitter анонсировал 26 января «большой день национальной безопасности». «Среди многих других мер мы построим стену», - написал он. По данным Reuters, в числе мер по защите от беженцев и нелегальных мигрантов речь может идти о строительстве защитной стены на границе с Мексикой.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп позволял себе жесткую антиимигрантскую риторику. В частности, он предлагал ввести временный запрет на въезд мусульман в США для защиты американцев от нападений джихадистов. Также он предлагал начать составление психологических портретов, собирать профайлинг на проживающих в США мусульман.