Панама прервала расследование дела о «панамском досье»

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом «панамском досье», раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем, сообщает «Интерфакс». Как объявила генпрокурор Панамы Кения Порселл, основанием для приостановки стала необходимость оценить законность расследования и соответствие действий прокуратуры Конституции. Решение этого вопроса должен принять Верховный суд. В Панаме использование офшоров не является незаконным, однако объем вскрывшейся информации и количество названных имен предполагаемых владельцев офшоров вызвали подозрения в массовом уклонении от уплаты налогов или даже использовании схем для отмывания, отмечает AFP.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в апреле выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также знаменитостей. Отчеты, которым было дано название Panama Papers, основаны на утечке информации из Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. Генпрокуратура Панамы начала расследование. Mossack Fonseca заявила, что публикация данных незаконна, так как основана на похищенной информации.