Арест топ-менеджера пока не привел к кадровым перестановкам в «Лаборатории Касперского»

Арест топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова не привел к кадровым перестановкам, их пока в компании не проводилось. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе лаборатории. Ранее о том, что Стоянов с декабря 2016 г. находится под стражей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ФСБ источник. В компании газете подтвердили его арест, но добавили, что расследование «ведется в отношении частного лица», отношения к компании оно не имеет.

Детальной информации о расследовании пресс-служба не имеет, поскольку дело не имеет отношения к компании, сказал собеседник «Интефракса».

«Коммерсантъ» допускает, что арест Стоянова «может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ». По этому делу, по сведениям газеты, арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Следователи подозревают, что один из специалистов центра получал деньги от иностранной структуры за посредничество сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности. Сотрудник ЦИБ ФСБ подозревается в госизмене, пишет газета.

В Центре общественных связей ФСБ «Интерфаксу» не стали комментировать эту публикацию.