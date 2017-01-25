Арестован расследовавший киберпреступления топ-менеджер «Лаборатории Касперского»

Руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов находится в сизо в декабря 2016 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ФСБ источник. В «Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста, уточнив, что расследование «ведется в отношении частного лица», отношения к компании оно не имеет.

Стоянов арестован по одному делу с руководителем подразделения Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым. Из их аккаунтов в соцсетях видно, что последний раз Стоянов был онлайн 4 декабря, Михайлов – 5. Уже 12 декабря на совещании кластера по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций Михайлов отсутствовал, рассказала Координатор кластера, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Задержания могут иметь отношение к расследованию УСБ ФСБ в отношении одного из заместителей главы ЦИБ ФСБ. Оно уже дало повод к предположениям о возможной отставке руководителя центра Андрея Герасимова. Следователи подозревают, что один из специалистов центра получал деньги от иностранной структуры за посредничество сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности. Сотрудник ЦИБ ФСБ подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ). Издание ссылается на информацию топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний, а также собеседника близкого к ФСБ, экс-чиновника и руководителя отраслевого объединения в сфере связи.

Михайлова называют ключевым сотрудником ЦИБ и представляют как куратора всего интернет-бизнеса в стране. Он «неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции»,— отмечает знакомый Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Левова называет Михайлова «очень компетентным» специалистом, помогающим «достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами».

Отдел киберпреступлений в «Лаборатории Касперского» сотрудничал с ФСБ и МВД с 2013 г. Стоянов до 2006 г. работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). Его подчиненные - также выходцы из этого управления и Следственного комитета.