Российские кибервойска могут входить в глобальный топ-5 – «Коммерсантъ»

Спецподразделения по кибербезопасности России могут входить в топ-5 после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, приводит «Коммерсантъ» выводы исследования Zecurion Analytics. Эта компания, основанная в 2001 г., разрабатывает ПО для защиты данных от утечек (DLP), а также работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции. Исследование основано на оценке военных бюджетов государств, стратегиях их кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, а также официальной и неофициальной информации.

Обладателями сильнейших кибервойск являются США, утверждается в исследовании. Их численность может достигать 900 человек, а госфинансирование этого направления оценивается на уровне $7 млрд в год. В Китае армия работающих на государство хакеров может достигать 20 000 человек, на годовое финансирование которых, возможно, выделяется $1,5 млрд, в Великобритании – $450 млн на 2000 человек, в Южной Корее – $400 млн на 700 человек, в России – $300 млн на 1000 человек. За ними следуют Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.

Не все аналитики подтверждают данные Zecurion. Так, директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин указывает, что в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают 6000 человек, и как аналитики Zecurion вычислили, что именно 2000 из них занимаются кибератаками, не ясно.

Авторы доклада отмечают, что спецподразделения по кибербезопасности официально используют всего несколько десятков стран, неофициально – более сотни. В их задачи входит шпионаж, кибератаки и информационные войны, в том числе «различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран». Причем чем более развита страна, тем сильнее ее зависимость от интернета, что делает ее более уязвимой, говорит руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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