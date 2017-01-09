Песков сравнил доклад о хакерских атаках с «охотой на ведьм»

Публикация доклада американских спецслужб о «российском следе» в ходе президентских выборов в США 2016 г. не изменила позицию Кремля: Россия отвергает любые обвинения в причастности государственных органов к хакерским атакам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему любую причастность Москвы и обвинения в том, что к хакерским атакам могут иметь причастность официальные лица и официальные ведомства России, категорически исключаем», - сказал Песков журналистам.

По его оценке, всё это напоминает «охоту на ведьм». «Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы «охоты на ведьм». Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки», - добавил Песков.

Песков подчеркнул, что публичная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к ним России и подготовлена на любительском, эмоциональном уровне. «В той, очевидно, сильно адаптированной части, в которой этот доклад был сделан публичным, эта публикация не добавила какой-то субстанции для комментирования», - сказал он журналистам. «С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб», - добавил Песков.

«Опубликованная часть была доступна для всех, в том числе и для президента России, - отметил Песков, не уточнив, насколько детально Путин с ней ознакомился. - Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать». «Пытаться нанизать такое количество эмоций на скудный материал - это, конечно, вызывает недоумение», - заключил Песков.

«Доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент пока сам не выступал с какими-либо однозначными комментариями на этот счет, и поэтому мы не можем судить», - так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления окружения Дональда Трампа о том, что американским спецслужбам удалось убедить избранного президента США в причастности России к хакерским атакам.

В открытой части доклада спецслужб США сказано, что Владимир Путин лично распорядился начать кампанию воздействия на результаты американских выборов; ее задачей было подорвать доверие общества к демократическому процессу, дискредитировать Хиллари Клинтон и ослабить ее выборные позиции (в этом «твердо уверены» ЦРУ и ФБР и «умеренно уверено» АНБ.) В докладе сказано, что российская разведка получила доступ к данным почты национального комитета демократической партии и высокопоставленных демократов, что Россия публиковала полученную информацию через посредников (сайты WikiLeaks, DCLeaks.com и хакера Guccifer 2.0) и использовала ее для информационного воздействия на американских избирателей посредством государственных пропагандистских медиаинструментов (в частности, канала RT и агентства Sputnik).