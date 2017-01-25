Песков предложил отличать семейный конфликт от насилия

В Кремле считают, что семейные конфликты не всегда являются насилием, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако дискуссии по этому поводу следует вести в Госдуме, которая как раз сегодня приняла законопроект о декриминализации домашних побоев во втором чтении.

«Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект [принятый Госдумой], то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность, - напомнил Песков журналистам. - Однако гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно».

«Ответственность нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно», - заключил Песков.

Госдума 25 января приняла во втором чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, однако второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Сейчас побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом 2016 г. В конце 2016 г. активисты «Родительского всероссийского сопротивления» передали в администрацию президента более 200 000 подписей, собранных против «антисемейных положений» этого закона. Президент поддержал обращение родительского сообщества на итоговой пресс-конференции в конце 2016 г. 11 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, декриминализирующий побои по отношению к близким людям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума приняла во внимание данные соцопросов, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

В третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект на заседании 27 января.