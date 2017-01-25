Медведев дал пять лет на приведение городов в достойный вид

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал пять лет на то, чтобы привести в порядок улицы российских городов. «Наша общая цель - за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид», - заявил он на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

С этой целью создается приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». «Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или припарковать свой автомобиль», - подчеркнул Медведев.

Премьер сказал, что власти некоторых регионов и сейчас поддерживают городские объекты в хорошем состоянии, и напомнил о росте расходов федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд руб. - не считая еще 500 млн руб. на благоустройство парков и скверов. «Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ», - подчеркнул Медведев.

Отметим, что расходы бюджета Москвы на благоустройство в январе–сентябре 2016 г. выросли на 26% и достигли 10% всех расходов. В других регионах эта доля не превышает 3%.