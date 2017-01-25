Шестерка бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удар по Сирии третий день подряд

Сегодня, 25 января 2017 г., шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщило Минобороны России. Как и в предыдущие два дня, шестерка, взлетев с аэродрома на территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесла групповой удар по объектам ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники. Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», - пишет Минобороны. Истребительное прикрытие бомбардировщиков вели Су-30СМ и Су-35С с аэродрома «Хмеймим». Все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Накануне Минобороны опубликовало видео ударов 24 января. На кадрах виден сброс свободно падающих бомб и поражение складов с техникой и боеприпасами.

В середине января возникла опасность потери контроля правительственных войск Сирии над анклавом Дейр-эз-Зор, который они удерживают уже три года. 16 января боевикам ИГ удалось взять под контроль дорогу, соединяющую Дейр-эз-Зор и военный аэродром, и рассечь правительственную группировку.