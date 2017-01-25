«Алмаз-Антей» больше не будет тратить деньги на оспаривание санкций ЕС

В концерне «Алмаз-Антей» считают «политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела» решение Европейского суда, который подтвердил законность санкций Евросоюза в отношении компании. Как передает «Интерфакс», так считает гендиректор концерна Ян Новиков, его мнение приводится в сообщении пресс-службы «Алмаз-Антея». «Еще в 2014 г. должностные лица ЕС открыто заявляли, что введение санкций в отношении концерна увязывается с крушением самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 г. в небе над Украиной. В сентябре 2016 г. Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь концерна "Алмаз-Антей" с крушением малазийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит сегодняшнее решение по нашему иску», - заявил Новиков.

Апелляцию компания подавать не будет, так как не верит Европейскому суду, принимающему политизированные решения, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы концерна. Он добавил, что «Алмаз-Антей» «больше не намерен тратить деньги на заседания в Европейском суде».

Суд Евросоюза первой инстанции подтвердил законность санкций ЕС. В судебном решении, которое можно обжаловать в течение двух месяцев, говорится, что «решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г. является законным».

В решении суд напомнил, что Совет ЕС решил заморозить активы компаний, которые оказывали материальную или финансовую поддержку деятельности российского правительства, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. «Алмаз-Антей» попал под санкции, поскольку является государственной компанией, производит противовоздушные ракетные установки, которые российские власти поставляли сепаратистам на востоке Украины, способствуя дальнейшей дестабилизации в этой стране. Эти вооружения сепаратисты использовали в том числе для того, чтобы сбивать самолеты, добавляет суд. Суд считает достаточно убедительными сообщения СМИ о сбитых военных самолетах ВСУ Украины, в частности военно-транспортного самолета, на борту которого было 49 военнослужащих. Утверждения, что пассажирский Boeing Malaysia Airlines мог быть сбит «Буком», произведенным на «Алмаз-Антее», в этом деле не являются решающим фактором, полагает суд.

Замораживание средств таких предприятий может приблизить цель по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта на Украине, говорится в решении суда. Суд также подчеркнул, что Совет ЕС не был обязан доказывать, что сепаратисты действительно использовали вооружения, выпущенные концерном, потому что «такие доказательства было бы трудно найти в конфликтной ситуации», где вообще сложно установить многие детали.