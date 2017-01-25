Бывший мэр Москвы будет продавать гречку под брендом «Медовые лужки»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков определился с брендом, под которым будет продаваться гречка, произведенная его калининградским предприятием «Частный конный завод «Веедерн». Как передает ТАСС, он сказал, что гречка будет называться «Медовые лужки».

Ферма Лужкова начала выращивать гречиху в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 г. площадь посевов была увеличена с 380 га до 1640 га. Для переработки гречихи используется собственная производственная линия, обеспечивающая полный цикл - от просушки до выпуска готовой продукции, напоминает ТАСС. Производительность комплекса - до 1,2 т в час. В Калининграде эта гречка продается в фирменном магазине по 50 руб. за 1 кг, что дешевле средней цены в торговых сетях региона.

Завод «Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие Лужкова также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Лужков планирует развивать новые направления на базе своего хозяйства, начато выращивание грибов, в планах производство сыра.