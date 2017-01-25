Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира – СМИ

Экс-президент Франции Жак Ширак может получить Нобелевскую премию мира, пишет Le Figaro. По информации издания, его кандидатура выдвинута на соискание премии. Необходимые документы были отправлены в Нобелевский комитет 23 января.

Кандидатуру Ширака на получение премии выдвинули его друзья и политические соратники «за вклад в процесс создания многостороннего мира». Как пишет газета, идея выдвинуть бывшего президента появилась у его друзей летом 2016 г.

Помимо этого они создали ассоциацию «Жак Ширак: политик, приверженный диалогу и миру». Ее руководителем является экс-министр экономики Франции Тьерри Бретон. Петицию в поддержку выдвижения Ширака подписали 280 депутатов.

Жак Ширак становился президентом Франции дважды. Он управлял страной с 1995 по 2002 г. и с 2002 по 2007 г.