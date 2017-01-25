Министр обороны Великобритании назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон окрестил в среду, 25 января, российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся из Сирии в Россию, «кораблем позора». Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым», пока он следует обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого лишь усилила страдания сирийского народа», - говорится в заявлении Фэллона, который прокомментировал проход российского авианосца через Ла-Манш.

Ранее в официальном Twitter Королевского военно-морского флота Великобритании сообщалось, что истребители Великобритании Eurofighter Typhoon пролетели рядом с авианосцем «Адмирал Кузнецов», когда он следовал через Ла-Манш.

«Фрегат "Сент-Олбанс" и истребители Королевских ВВС сопровождают российскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" при проходе Ла-Манша», - указывается в сообщении.

По словам пресс-секретаря Королевских ВМС, «Сент-Олбанс» в процессе сопровождения российских кораблей «остается на почтительном расстоянии, но держит их в зоне ясной видимости».

Авианосная группа с «Кузнецовым» начала переход из Средиземного моря к месту постоянной дислокации в Североморске 6 января. Переход был запланирован в рамках сокращения группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина, напоминает ТАСС.