Путин поручил изменить закон с целью стимулирования переработки отходов

Президент России Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу, для того чтобы стимулировать бизнес и граждан активнее заниматься переработкой отходов.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном главой государства по итогам заседания Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

Президент также поручил подготовить изменения в законы для снижения вредных выбросов, а также предусмотреть возможность использования системы «Эра-Глонасс» при транспортировке опасных грузов и отходов (I и II класса опасности).

Кроме того, Путин поручил до 1 сентября представить предложения о целесообразности включения в образовательные стандарты экологической проблематики.

Президент дал указание представить ему доклад по этому поручению до 1 июля.