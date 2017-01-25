В отношении жены претендента на пост президента Франции открыто прокурорское расследование

Французская прокуратура в среду открыла расследование в отношении супруги претендента на пост президента Франции Пенелопы Фийон, сообщает французский телеканала France 24.

В прокуратуре рассказали, что хотели бы выяснить детали трудоустройства Фийон и происхождение средств, которые она получала якобы как зарплату.

В частности, расследование сосредоточится на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях, которые выдвигаются в адрес Фийон.