Фийон и Ле Пен являются фаворитами первого тура выборов президента Франции

Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен займут лидирующие места в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного Ipsos-Sopra Steria.

Так, если бы голосование состоялось сейчас, то Фийон получил бы от 26 до 29% голосов, тогда как Ле Пен – от 24 до 25%.

Согласно данным опроса, на третье место могут рассчитывать экс-министр экономики Эммануэль Макрон с 13–18% голосов и соучредитель Левой партии Жан-Люк Меланшон с 13–14%.

В свою очередь бывший премьер-министр Мануэль Вальс мог бы получить от 11 до 12% голосов и занять, таким образом, четвертое место в первом туре президентских выборов.

Опрос проводился 2–7 декабря. В нем приняли участие более 18 000 человек.