Возобновился процесс о конфискации активов сына вице-президента РЖД по иску Браудера

В Нью-Йорке возобновилось рассмотрение дела по иску главы Hermitage Capital Уильяма Браудера к структурам сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва, пишет «Коммерсантъ». Рассмотрение иска по существу откладывается уже 3,5 года. За это время сменился и председательствующий судья – теперь это Уильям Поли III, и защита Кацывы - теперь это команда адвокатов из конторы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Ответчиками являются кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и несколько ее «дочек», принадлежащих Денису Кацыву. Прокуратура, основываясь на материалах Браудера, считает, что они имели отношение к выводу части средств из похищенных у России $230 млн под видом возмещения НДС. Следователи считают, что в феврале 2008 г. банк «Крайний Север» перечислил молдавским структурам Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Днем позже они были конвертированы и снова двумя траншами ($410 000 и $447 000) переведены на счет Prevezon Holdings в швейцарском UBS. В 2009 г. Prevezon, едва зарегистрировавшись в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации, сразу приобрела недвижимость в Нижнем Манхэттене на $13 млн. Следователи полагают, что в сделке и были использованы средства, полученные мошенническим путем, и настаивают на компенсации.

Кацыв утверждает, что приобрел Prevezon после транзакций, на которые ссылается прокуратура. Адвокаты не видят сильных доказательств криминальности средств. Представитель ответчика Наталья Весельницкая считает, что Браудер и его представители специально оттягивают начало слушаний, которые могут поставить крест на его карьере. «Мы имеем парадоксальную ситуацию: ответчик требует начала процесса, а истец всеми силами бежит от этого», – отметила она.

Отбор присяжных по иску назначен на 15 мая.