Умер посол России в Индии Александр Кадакин

В Нью-Дели скончался российский посол в Индии Александр Кадакин. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, посол умер 26 января в 8 утра из-за аритмии. Ему было 67 лет. В сообщении дипмиссии говорится, что Кадакин умер после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц столицы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Twitter, что глубоко опечален в связи с кончиной Кадакина. Он назвал посла «замечательным дипломатом, великим другом Индии, прекрасно владеющим хинди», который «неустанно способствовал упрочению связей» между двумя странами.

Официальный представитель МИД Индии Викас Сваруп написал в Twitter, что Индия потеряла дорогого друга.

«Уникальный, выдающийся, легендарный – всё про него», - написала в Facebook представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 г. в Кишиневе, в 1972 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР и поступил на дипломатическую службу в посольстве в Индии. В 1978–1989 гг. работал в центральном аппарате МИДа, а в 1989 г. вернулся в Индию в качестве советника-посланника, напоминает ТАСС. В 1992–1997 гг. он руководил посольством в Непале, в 1997–1999 гг. был директором департамента лингвистического обеспечения МИДа. С 1999 по 2004 г. он возглавлял дипмиссию в Индии, затем два года был послом по особым поручениям МИДа, с 2005 по 2009 г. был послом России в Швеции, а в октябре 2009 г. вернулся в Индию в качестве посла.

Кадакин являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками. В 2004 г. он получил звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации», в 2009 г. был награжден орденом Почета и в 2014 г. – орденом Дружбы.