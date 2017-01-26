Путин вручил государственные награды Маслякову и Захаровой

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды президенту международного «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александу Маслякову и официальному представителю МИДа Марие Захаровой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Захарова была награждена орденом Дружбы.

Ордена Почета удостоились, в частности, актер Василий Ливанов, директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

Ордена Дружбы кроме Захаровой получили председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон, замглавы Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ренат Акчурин и оленевод из Чукотского автономного округа Мария Щербакова.

Звезду Героя России Путин вручил летчику-испытателю 1 класса Валерию Поташову, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени - советнику главы РЖД Геннадию Фадееву, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени - академику РАН, директору Научного центра здоровья детей Александру Баранову и научному руководителю НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича Александру Арчакову.

Ордена Александра Невского удостоились, в частности, директор «Ленкома» Марк Варшавер, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Долганов) и наместник Свято- Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев).

Спецкорру ВГТРК Евгению Поддубному был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей», — подчеркнул президент, сообщается на официальном сайте Кремля.