Украина запретила ввоз всех книг из России до 1 апреля 2017 года

Власти Украины ввели запрет на ввоз книг из России, в том числе и для личного пользования, до 1 апреля 2017 г., пишет украинский интернет-портал «Вести» со ссылкой на заявление руководителя Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина.

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», - уточнил он.

По его словам, в некоторых издательствах запасов книг из России осталось на месяц, магазины будут распродавать остатки, поставленные из России еще в 2016 г. В Харьковской таможне изданию сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз книг из России, к ним не поступало.

В декабре 2016 г. украинский президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Верховная рада одобрила данный документ 8 декабря.

Согласно ему, продукция, изданная или ввозимая с территории России, может быть ввезена и распространена на территории России при наличии соответствующего разрешения. Закон не затрагивает книги, ввозимые гражданами в ручной клади или багаже для личного пользования в количестве не более 10 экземпляров.