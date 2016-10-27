Порошенко рассказал, кем мечтает работать после президентства

Украинский президент Петр Порошенко рассказал в эфире телеканала «112 Украина» о своей мечте. По его словам, после завершения президентского срока он мечтает стать депутатом европейского парламента. Об этом Порошенко рассказал студентам Острожской академии.

«Когда меня спрашивают, кем бы я хотел работать после завершения президентской каденции, я говорю, я имею мечту, чтобы быть избранным депутатом парламента, европейского парламента от Украины - члена ЕС. Мне этого будет достаточно», – сказал он.

Комментируя нынешнюю работу, Порошенко посетовал на недостаток времени для саморазвития. У него не хватает времени на чтение книг. «Хотя я очень быстро читаю... Стараюсь, чтобы хотя бы одна книга за месяц была. Тем более, мне сейчас дарят интересные современные книги. Я счастлив, что имею возможность их читать», - заключил президент.