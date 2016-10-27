Россия ни на кого не собирается нападать – Путин

Президент Владимир Путин считает заявления о военной угрозе со стороны России вымышленными и мифическими.

«Постоянно штампуются угрозы вымышленные, мифические, вроде пресловутой российской военной угрозы», - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, это прибыльное занятие, так как можно «пробивать» военные бюджеты в собственных странах, «нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы», расширять состав НАТО, а также приблизить военные подразделения альянса, новую технику к границе с Россией.

По его словам, приятно, а иногда и выгодно «выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров». Путин также сказал, что Россия не собирается нападать на какую-либо страну. «Да и смешно это. Я ведь тоже читаю и ваши аналитические материалы, но не только присутствующих здесь в зале, но и аналитиков из тех же США, Европы. Немыслимо просто, глупо и нереалистично», - заявил глава государства.

«В одной Европе 300 млн (человек) - и все члены НАТО... Общая численность населения стран НАТО 600 млн человек, в России - 146 млн. Просто смешно об этом даже говорить, но это все равно используется для достижения своих политических целей», - передает его слова «Интерфакс».

Россия не стремится ни к глобальному доминированию, ни к экспансии, а выступает исключительно за равную и неделимую безопасность для всех, добавил президент. «К сожалению, за прошедшие месяцы к лучшему мало что изменилось, если быть откровенным, ничего к лучшему не изменилось. Противоречия, связанные с перераспределением экономической мощи и политического влияния, только нарастают», - передает его слова ТАСС.

По его словам, в кризисной ситуации оказался сам проект глобализации. «В Европе говорят уже (мы это хорошо знаем, слышим) о несостоятельности политики мультикультурализма», - добавил он. Данная ситуация является результатом ошибочного самоуверенного выбора политических элит Европы, сделанного более 25 лет назад.

«Тогда на рубеже 80-90-х гг. был шанс не просто ускорить процессы глобализации, а придать им качественно иной, гармоничный, устойчивый характер», - сказал он, обратив внимание на то, что государства, посчитавшие себя победителями в «холодной войне», начали «перелицовывать» мировой политический и экономический порядок под себя и свои интересы. Именно по этой причине систему международных отношений лихорадит, а глобальная экономика не может выйти из кризиса.

Путин прокомментировал адаптацию НАТО к реальным условиям. «Никакой реальной адаптации к новым условиям не происходит», - заявил президент. Механизм обеспечения общеевропейской и трансатлантической безопасности, такой как ОБСЕ, пытаются сделать инструментом обслуживания чьих-то внешнеполитических интересов.

Глава государства особо отметил, что Россия не может повлиять на результаты президентских выборов в США. «Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка, что, это банановая страна, что ли? Америка - это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста», - сказал он.

Власти США ранее обвиняли Москву во взломе почтовых серверов американцев и политических организаций для вмешательства в процесс избрания президента. Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон говорила, что Россия пытается оказать влияние на выборы. В Кремле данные обвинения отвергают.