В Австрии задержаны 11 человек по подозрению в связях с террористами

В Австрии в четверг сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек. Их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Рейды проводились в Вене и Граце, пишет The Local.

«Около 800 полицейских участвовали в рейдах в Вене и Граце из-за подозрения связи некоторых лиц с ИГ», - пишет газета.

Среди задержанных граждане Австрии иностранного происхождения: два боснийца, один серб, болгарин и македонец. Четверых из них арестовали в Вене, остальных - в Граце. Позже в Граце задержали еще троих подозреваемых. Возраст задержанных – от 21 до 49 лет.