Президент Мексики не поедет в США на встречу с Трампом

Президент Мексики Пенья Энрике Ньето отказался приехать в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, пишет Reuters. Ньето уже информировал Белый дом об отмене своего визита.

Сегодня Трамп написал в своем Twitter, что готов отменить визит Ньето, назначенный на 31 января, если Мексика откажется платить за строительство стены на границе. «Если Мексика не пожелает платить за эту крайне необходимую стену, будет лучше отменить предстоящую встречу», - написал Трамп.

Пенья Ньето неоднократно заявлял, что не намерен платить за стену ни при каких условиях. «Мексика не верит в стены. Я снова повторю, Мексика не будет платить ни за какую стену», – заявил он CNN накануне.На этой неделе Трамп распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой, а также ввести наказание для городов, скрывающих незаконных мигрантов. Стоимость возведения барьера длиной 3500 км вдоль южной границы США оценивается примерно в $20 млрд.