Росстат предложил использовать сайт госуслуг при переписи населения

Росстат и Минкомсвязи обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 г. через портал госуслуг. Это ТАСС сказал руководитель Росстата Александр Суринов. Перепись должна пройти в октябре 2020 г.

«Да, мы планируем возможность заполнения анкеты в интернете с помощью портала госуслуг, и Минкомсвязь это поддерживает. С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают. Но пока это проект, который находится в стадии обсуждения», - сказал чиновник. Он добавил, что около половины населения страны будут переписаны на бумаге. «Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии», - добавил он.

В переписи 2010 г. участвовали около 142 млн человек.