Закупки МиГ-35 связаны с Сирией – главком ВКС

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев сегодня сообщил, что в ВКС поступят порядка 170 новых легких истребителей МиГ-35. «Закупка будет по мере необходимости - не значит, что завтра мы все бросим и закупим 170 самолетов. Мы будем закупать по мере необходимости», - сказал В.Бондарев.

«Вы прекрасно понимаете, что сейчас пошла Сирия, поэтому только его, МиГ 35-й, и будем брать», - подчеркнул главком.

МиГ-35 значительно дешевле другого истребителя российского производства поколения «4++» - тяжелого Су-35. МиГ-35 для иностранного заказчика - в индийском тендере MMRCA - в 2011 г. оценивался в $45 млн, тогда как Су-35 для отечественных ВВС в 2015 г. стоил порядка 2 млрд руб. (контракт на поставку 48 истребителей Су-35 для ВКС был заключен на 100 млрд руб.).

Российские ВКС еще не закупали МиГ-35: первый предсерийный образец взлетел 24 ноября 2016 г., а накануне, 26 января 2017 г. начались испытания в воздухе и прошла официальная презентация истребителя для ВКС.