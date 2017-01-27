Минобрнауки: сокращение бюджетных расходов на науку будет компенсировано ростом внебюджетных

Предложенное Министерством науки сокращение госфинансирования прикладных исследований и экспериментальных разработок сможет компенсировать увеличение внебюджетных инвестиций. Это ТАСС сказали в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что правительство подготовило проект постановления о сокращении на 25 млрд руб. расходов на программу развития научно-технологического комплекса в 2017–2019 гг., в том числе расходы на научные исследования будут уменьшены на 19 млрд руб.

«Рост внебюджета только за 2014-2015 гг. составил около 50 млрд руб. Нет направлений, по которым финансирование будет приостановлено», - сообщили ТАСС в Минобрнауки. Там также заявили о росте абсолютных объемов затрат на исследования и разработки в России из внебюджетных источников. В 2013 г. эти инвестиции составили 1,06%, в 2014 г. - 1,09%, а в 2015 г. - 1,13% от ВВП, передает ТАСС.

По сравнению с 2016 г. бюджет на госпрограмму «Развитие науки и технологий» на 2017-2019 гг. суммарно увеличен на 35,8 млрд руб., сказал представитель ведомства. В 2017 г. он составит 150,8 млрд руб. против 142,4 млрд руб. годом ранее, в 2018 г. достигнет 154,9 млрд руб., а в 2019 г. - 157,4 млрд руб.