Адвокаты Бута обжалуют в Верховном суде США решение об отказе в пересмотре его дела

Защита россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет за торговлю оружием, намерена обратиться в Верховный суд США для пересмотра его дела, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Тарасов.

«Мы подадим жалобу на решение суда второго апелляционного округа, который отказал нам в пересмотре дела Виктора Бута. Жалоба будет подана 19 февраля», - сказал Тарасов.

В ноябре прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка отказал защите россиянина в пересмотре дела.

По мнению Тарасова, у Верховного суда США есть все основания, чтобы отменить данное решение.

«Дело в отношении Бута было сфабриковано, основано на недостоверных доказательствах, а потому мы считаем, что оно должно быть пересмотрено», - сказал адвокат.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 г. по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. В 2012 г. Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.