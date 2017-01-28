Специалисты МАКа примут участие в расследовании катастрофы Ту-154 под Сочи

Специалисты гражданского Межгосударственного авиационного комитета (МАКа) примут участие в расследовании крушения военного Ту-154 под Сочи, подтвердил представитель комитета. «К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании», - сказал он.

Представитель комитета сообщил, что научно-технический центр МАК обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154. Сегодня «Коммерсантъ» написал, что комиссия Минобороны по расследованию катастрофы была вынуждена привлечь специалистов МАКа из-за того, что только они сохранили опыт полной расшифровки данных самописцев на магнитной ленте. По данным издания, ошибка экипажа фактически осталась единственной версией авиакатастрофы.

25 декабря 2016 г. самолет Минобороны Ту-154-Б2 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу «Хмеймим». На борту находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.