Дворкович: Россия и Белоруссия не достигли прогресса на переговорах по газу

Россия и Белоруссия до сих пор не нашли взаимопонимания по вопросу цены за российский газ, сообщил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович. «Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», - сказал он.

Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад. По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн.

Переговоры Москвы и Минска по транзиту нефти продолжаются. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встретился с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Он, в частности, заявил, что белорусские тарифы на прокачку – одни из самых низких по всему маршруту. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта Белоруссия повышает тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию нужно компенсировать альтернативными поставками, заявил на прошлой неделе президент страны Александр Лукашенко.